Россиянин угнал машину, продал ее, купил новую и стал жертвой угонщиков

В Южно-Сахалинске 29-летний мужчина угнал чужой автомобиль, снял 150 тысяч с оставленной в салоне карты, продал машину и купил на вырученные деньги новую. Утром он сам стал жертвой угонщиков, но решил не сообщать об этом в полицию, опасаясь уголовной ответственности за кражу. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Сахалинской области.

Об угоне сообщил хозяин первой машины, 37-летний местный житель. Его автомобиль похитили, пока он рыбачил на озере Изменчивое. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения проходил мимо иномарки и обнаружил оставленный в замке ключ зажигания. Он сел в машину и уехал. По дороге похититель обнаружил в салоне автомобиля банковскую карту и код к ней.

В тот же вечер мужчина на украденные деньги купил новый автомобиль, а угнанный — продал третьим лицам. На новой машине он приехал домой, припарковал ее возле жилища, а утром обнаружил, что автомобиль угнали. Оказалось, что машину похитили ее бывшие хозяева, которые оставили у себя дубликат ключей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК («Кража»).

Ранее в московском районе Братеево мужчина угнал незапертую машину, наехал на хозяина и подрался с полицией. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, что владелец автомобиля со знакомыми стоит возле грузовика, его машина не заперта. В какой-то момент к автомобилю подходит неизвестный и садится на водительское сиденье. Владелец подходит к автомобилю, но угонщик трогается с места.