Россиянин угнал машину своих похитителей и спасся

На Сахалине местному жителю удалось спастись от своих похитителей, угнав их автомобиль. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

Инцидент произошел в городе Холмске. По версии следствия, двое ранее судимых молодых людей заманили 39-летнего россиянина домой, где избили его и не менее трех раз ударили кухонным ножом в область бедра. После этого они посадили мужчину в автомобиль и повезли его по автодороге.

В какой-то момент злоумышленники вышли из машины, а похищенный воспользовался этим. Он пересел с заднего сидения на водительское и уехал. В отношении похитителей возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, ведутся следственные действия.

Ранее в Краснодарском крае полиция задержала сбежавшего из суда Юрия Спарихина, который обвиняется в похищении и изнасиловании женщины. Убийца-рецидивист пытался скрыться на чужой машине — ее владелица пропала без вести. Полиция преследовала его 10 километров, но в итоге он не справился с управлением, улетел в кювет и попался стражам порядка.