Россиянин похитил и привязал к себе ремнем захотевшую уйти от него девушку

Житель Зауралья похитил захотевшую расстаться с ним девушку и попытался вывезти в другой город, сообщается на сайте управления следственного комитета по Курганской области.

По данным следствия, 18-летний россиянин жил у подруги в городе Щучье на границе с Челябинской областью и в июне поссорился с ней. Он не захотел разрывать отношения, пригрозил ей убийством, схватил и потащил к трассе «Иртыш», чтобы доехать до Челябинска. Пешком и на попутках пара добралась до города. Ночевали они в лесу. Перед сном юноша привязывал девушку к себе ремнем, чтобы она не сбежала. Уже в Челябинске ей удалось уйти, пока молодой человек спал, и обратиться за помощью к людям на железнодорожном вокзале.

Возбуждено дело о похищении человека (часть 2 статьи 126 УК РФ). Обвиняемый полностью признал вину. Дело направлено на рассмотрение в суд.

Ранее в августе трое жителей Дагестана похитили девушку, чтобы заставить ее выйти замуж за одного из них. Ее удерживали в квартире почти сутки, требуя согласиться на брак, после чего полицейские освободили россиянку и вернули в семью.