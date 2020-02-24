Похитивший девушку россиянин попытался ее задушить и назвал это «приколом»

Житель Владикавказа похитил девушку и с помощью шантажа и угроз заставил ее остаться жить с ним. Пострадавшая сбежала после того, как мужчина чуть не убил ее. Злоумышленник утверждает, что просто «прикалывался». Об этом сообщает портал «Кавказ.Реалии».

Алла, мать пострадавшей 25-летней Вали, рассказала журналистам, что 30-летний Тамерлан Сланов похитил ее дочь спустя три недели после первого свидания. Женщина уверена, что похищение было настоящим, а не согласованным с девушкой — когда она пришла в дом Сланова за дочерью, Валя выглядела как человек в состоянии наркотического опьянения и не могла отвечать на вопросы.

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«Я была в отчаянии, что они такие бессовестные люди. Они просто взяли меня за руки и за ноги и вынесли в подъезд», — рассказывает Алла. Ей удалось забрать дочь только через несколько недель. О том, что девушка в беде, ее родным рассказали неравнодушные люди. Валю не выпускали из дома, однако она через окно смогла передать прохожим свою просьбу и номера телефонов близких, написанные на картонке.

Как позже рассказала в полиции пострадавшая, Сланов заставил ее остаться после похищения, пригрозив опозорить. Пока она жила у молодого человека, он не работал и требовал у нее деньги. В последний вечер он пришел домой нетрезвым и избил девушку за то, что она повернулась к нему спиной. Мужчина отобрал у нее ключи и телефон, чтобы она не позвонила родителям, и пытался задушить.

«Он оскорблял меня и унижал и заявлял, что, если я уйду, он будет причинять вред мне и моим родственникам и никто не узнает, что это был он», — заявила Валя. Она отметила, что особенно Сланова возмутили ее слезы: он потребовал прекратить, иначе соседи услышат.

Против Сланова возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы и угрозе убийством. Изначально мировой суд в октябре 2019 года признал мужчину виновным в побоях и назначил ему 10 суток ареста, но прокуратура настояла на открытии уголовного производства. По словам матери пострадавшей девушки, Сланов оказался ее бывшим односельчанином, он ранее неоднократно был замечен в злоупотреблении алкоголем и наркотиками. В настоящий момент мужчина находится на свободе.

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