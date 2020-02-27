15-летнюю россиянку похитили и вывезли в Чечню ради женитьбы. Об этом сообщает портал «Краснодарские известия».

Информация об исчезновении несовершеннолетней появилась на сайте Следственного управления СК России по Краснодарскому краю утром 26 февраля. По его данным, несовершеннолетняя ушла из дома в станице Голубицкой вечером 24 февраля и пропала. Установлено, что девушка купила билет на автобус до Краснодара.

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Позже сестра пропавшей школьницы рассказала, что школьницу уже нашли. Подростка вывезли в Чечню уроженцы региона, один из которых хотел жениться на ней. При этом похитители угрожали родным девочки и требовали не искать ее. По словам родственницы, в настоящее время злоумышленники задержаны, а школьница находится в отделении полиции.

В августе 2019-го жителя Ингушетии задержали по подозрению в похищении 13-летней девушки для вступления в брак. 19-летний россиянин увез девушку на автомобиле «ВАЗ-2210», позднее его задержали.

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