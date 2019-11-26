Россиянка попросила Кадырова вернуть сбежавшую в Чечню ради замужества дочь

Жительница села Большое Рыбушкино Нижегородской области Зульфия Абдулкадирова обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть ее дочь, которую якобы похитил уроженец республики ради женитьбы. Видеозапись с обращением женщины опубликовало издание NN.Ru.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, против нашей воли без согласия родителей нашу дочку увезли 20 ноября в пять часов вечера в вашу республику. Абдулкадирова Камиля Камилевна. Дата рождения 16 мая 1999 года. Просим вас помочь вернуть нашу дочку», — сказала Зульфия.

Камиля исчезла 20 ноября, родственники думали, что ее надо искать в Нижнем Новгороде. Однако 24 ноября девушка сама вышла на связь и рассказала в прямом эфире в соцсети Instagram, что с ней все в порядке. По словам Абдулкадировой, она находится в Чечне, где уже вышла замуж за местного жителя.

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«Привет всем. Со мной всё нормально, не надо, не надо про меня думать плохо. Я не какая-то там, я не гулящая девушка, я нормальная. Я вышла за такого человека, за хорошего. Главное это», — говорит девушка.

Отмечается, что точное местоположение девушки все еще не установлено и поиски продолжаются.

1 мая сообщалось, что депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции «Единой России» похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней. Похищенной оказалась бывший главврач Малгобекской центральной районной больницы. Сам Дарсигов заявил, что не похищал невесту, а обряд бракосочетания совершили по исламским традициями, без регистрации в органах ЗАГСа.

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