На Ставрополье возбудили дело после возвращения похищенной невесты родственникам

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении мужчины, похитившего девушку для женитьбы. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, молодой человек отпустил ее, узнав о поданном родственниками заявлении в правоохранительные органы.

В мае прошлого года 28-летний житель села Урожайное похитил 21-летнюю жительницу Нефтекумска, чтобы жениться на ней. Ее дядя, узнав о случившемся, написал заявление в полицию. Тогда подозреваемый сообщил о местонахождении девушки родителям, а сам исчез. Потерпевшую через неделю привезли домой из Сочи.

Молодого человека объявили в розыск, а в декабре задержали. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

В июне 2016-го на Алтае вынесли приговор мужчине, похитившему 16-летнюю девушку с целью дальнейшей женитьбы. Он и двое сообщников получили по пять лет условно. Преступление было совершено 14 июля 2015 года. Мужчины приехали за девушкой из Новосибирска в одно из сел Благовещенского района и силой усадили ее в автомобиль.