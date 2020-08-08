Жители Дагестана похитили девушку ради женитьбы

Следствие в Дагестане возбудило уголовное дело по факту похищения девушки, предположительно, тремя мужчинами, для женитьбы одного из них. Об этом сообщил Следственный Комитет по республике.

Как считает следствие, трое жителей Магарамкентского района 5 августа поехали домой к 22-летней жительнице села Газардкам. По предварительным данным, они насильно посадили ее в автомобиль и отвезли в город Дербент.

В квартире одного из соучастников подозреваемые удерживали 22-летнюю потерпевшую почти одни сутки, не говоря ее семье о ее местонахождении. В ведомстве добавили, что в течении этого времени мужчины добивались от потерпевшей согласия выйти замуж за одного из похитителей.

6 августа сотрудники полиции освободили похищенную и вернули ее родителям. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

В феврале 15-летнюю россиянку из Краснодарского края похитили и вывезли в Чечню ради женитьбы. Подростка вывезли в Чечню уроженцы региона, один из которых хотел жениться на ней. При этом похитители угрожали родным девочки и требовали не искать ее.