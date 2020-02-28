Отец вывезенной в Чечню для женитьбы россиянки оправдался на камеру

Житель Краснодарского края поблагодарил чеченских полицейских, которые нашли и вернули его пропавшую 15-летнюю дочь. Мужчина заявил, что чеченцы не крали ее для женитьбы, сообщает «Чечня Сегодня».

На видео мужчина оправдывается, что ни он, ни его похищенная дочь не говорили, что к случившемуся причастны именно чеченцы. «Люди, которые распространяют такие слухи, должны отвечать за свои слова», — сказал он.

По его словам, Чечня не была конечной точкой поездки. «Еще бы полчаса, и она уже уехала бы дальше», — сказал отец.

Во время встречи с помощником полномочного представителя главы Чечни в Краснодарском крае россиянин отметил, что сотрудники чеченского МВД в течение часа нашли девочку, вели себя очень вежливо и встретили его с гостеприимством. Он добавил, что остальным российским полицейским есть чему поучиться у чеченских.

Несовершеннолетняя пропала 24 февраля. Ее сестра рассказала, что родственницу похитили и вывезли в Чечню уроженцы Северного Кавказа, один из которых хотел взять ее в жены. Они угрожали семье и сказали не искать ее. Позднее похитителей задержали, школьницу нашли.

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