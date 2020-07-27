Россиянин взял сына в отпуск и похитил его второй раз за два года

В Ленинградской области ищут мальчика, которого отец похитил второй раз за два года. Об этом сообщила активистка движения против киднеппинга Марина Мальцева в Instagram.

По словам Мальцевой, 31 мая отец забрал ребенка на летний отпуск по решению суда. Он должен был вернуть ребенка матери 21 июня, однако не сделал этого. Мужчина не дает матери поговорить с сыном. 22 июля полицейские, приставы и сотрудники МЧС вскрыли его квартиру, но там никого не оказалось. Правоохранительные органы объявили исполнительный розыск, подано заявление в полицию.

Два года назад отец уже похищал ребенка, но его удалось найти за неделю. Мальцева уточнила, что мужчина передвигается на автомобиле Chevrolet Tahoe и имеет разрешение на оружие.

25 июля сообщалось, что неизвестный в городе Сальске Ростовской области выкрал новорожденного ребенка из палаты родильного отделения Центральной районной больницы Сальского района. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Позднее полицейские задержали в селе Яшалты в Калмыкии женщину, подозреваемую в похищении, ребенка вернули родителям. Выяснилось, что у нее произошел выкидыш и она пошла в роддом, чтобы украсть новорожденного.