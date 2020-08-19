Полицейские спасли заложницу от россиянина с ножом

В Екатеринбурге местный житель, угрожая ножом, заставил россиянку зайти с ним в ее же квартиру, где удерживал девушку до приезда полиции. Об этом в среду, 19 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Вечером 8 августа мужчина увидел у подъезда жилого дома незнакомую девушку и, угрожая ножом, завел жертву в ее квартиру. Себя россиянин облил легковоспламеняющейся жидкостью, обещая поджечь. На место происшествия по тревожному сигналу прибыли сотрудники патрульно-постовой службы.

Как уточнили в пресс-службе главного управления МВД России по Свердловской области, на пороге квартиры полицейские увидели мужчину, который держал перед собой перепуганную девушку, приставив к ее шее нож. Во второй руке у россиянина была зажигалка. В прихожей пахло горючей жидкостью.

Полчаса сотрудники вели переговоры с преступником, убеждая его отпустить жертву. Лейтенант полиции Руслан Шабалдин предложил себя в качестве заложника, и, пока злоумышленник находился в замешательстве, полицейским удалось перехватить нож и обезвредить мужчину, надев на него наручники.

При себе у задержанного оказался пневматический пистолет. По решению суда мужчина арестован. Ему предъявлено обвинение в похищении человека и незаконном проникновении в жилище с угрозой применения насилия.

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