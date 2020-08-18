Россиянина убили после спора в сети из-за правил дорожного движения

В Омске россиянин после конфликта в социальных сетях встретился со своим оппонентом и был убит. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Омской области.

Мужчина отправил оскорбительное сообщение пользователю, который оставил комментарий под видеозаписью о нарушении правил дорожного движения в одной из групп во «ВКонтакте». Между автолюбителями начался конфликт, в котором спорщики решили поставить точку при личной встрече.

Через несколько дней фигурант дела вместе с товарищем приехал на станцию техобслуживания, где работал потерпевший. Завязалась потасовка. Тогда автор комментария достал из машины пневматическую винтовку и выстрелил оппоненту в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Мужчина скончался до приезда скорой.

Подозреваемый был задержан в тот же день. Он сознался в содеянном, объяснив поступок агрессией убитого, который, по словам мужчины, в ходе переписки угрожал ему и его семье.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».