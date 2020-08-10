Выкравшая младенца из роддома россиянка получила срок

В Кемеровской области 41-летняя женщина получила срок за похищение младенца из роддома. Суд приговорил россиянку к семи годам колонии общего режима, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 2 октября 2019 года женщина зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорожденного мальчика. Заметив пропажу сына, мать младенца сообщила о случившемся по телефону мужу, который подъезжал к больнице. Увидев женщину с малышом, он остановил ее, отобрал ребенка и отнес обратно в отделение. Похитительница успела скрыться.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 126 УК России («Похищение заведомо несовершеннолетнего»).В ходе расследования выяснилось, что похитительница — уроженка города Ленинск-Кузнецкого, полицейские задержали ее на автовокзале, когда она возвращалась домой. Женщина пошла на преступление после того, как обманула мужа сообщив, что беременна.

Супруг, поверивший ей, привез жену в Кемерово для родов. Симулируя болезнь, женщина легла в больницу и начала наблюдать за входами и выходами из роддома. Выбрав подходящий момент, она совершила похищение. Осужденная так и не признала своей вины, заявив, что никто не видел, как она вышла из палаты с ребенком на руках. В момент, когда ее встретил отец похищенного младенца, она якобы потеряла память, но судебно-психиатрическая экспертиза это не подтвердила.

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