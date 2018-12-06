Мать похитила собственного ребенка ради «проверки» мужа

Жительница китайского города Юэцин, провинция Чжэцзян, инсценировала похищение сына, чтобы проверить, действительно ли муж беспокоится о ней и ребенке. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

После спора с мужем женщина заехала за сыном в школу и велела ждать ее в другой машине, а сама направилась в полицию, чтобы написать заявление об исчезновении ребенка. Затем она отвезла его в деревню и оставила под присмотром родственников.

За поисками «пропавшего» мальчика следила вся страна. Семья объявила за информацию о его местоположении крупную награду — 500 тысяч юаней (около пяти миллионов рублей). Правоохранительные органы Юэцина и соседнего города Вэньчжоу бросили на расследование значительные силы и ресурсы.

На шестой день ребенок отыскался. Вскоре стало ясно, что его мать сознательно вводила людей в заблуждение. Женщину задержали по подозрению в создании и преднамеренном распространении дезинформации.

В октябре сообщалось, что в китайском городе Лоуди, провинция Хунань, женщина убила детей и покончила с собой после того, как ее муж инсценировал свою смерть.

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