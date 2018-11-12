Насильник решил избежать тюрьмы, притворился мертвым и пожалел

В США суд вынес приговор профессиональному рыбаку из штата Аляска, который инсценировал свою смерть, чтобы избежать наказания за сексуальное преступление. Об этом сообщают местные издания Homer News и Anchorage Daily News.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года. 35-летний Райан Меганэк (Ryan Meganack) обвинялся в сексуальном нападении на пьяную женщину, совершенном в Анкоридже годом ранее. У него уже была судимость за сексуальное преступление, поэтому ему грозило продолжительное тюремное заключение. Он решил избежать его и заручился помощью своей девушки, 25-летней Айви Родригез (Ivy Rodriguez).

Меганэк тайно разбил лагерь неподалеку от дома матери и сделал там запасы провизии на несколько дней. Незадолго до суда он вышел в море на ялике. Доплыв до острова в двух километрах от города Порт-Грэм, где он жил, мужчина затопил лодку, вернулся в город на рыболовном судне и спрятался в своем лагере.

Тем временем Родригез связалась с родственниками Меганэка через Facebook и солгала им, что тот напился и куда-то уплыл на своем ялике. На следующее утро она написала им еще несколько сообщений, в которых жаловалась, что он так и не вернулся домой, и утверждала, что беспокоится за него.

В окрестностях Порт-Грэма развернули масштабную спасательную операцию, в которой были задействованы силы города, штата и федеральных властей. Несмотря на сильный ветер, снег и плохую видимость, в поисках участвовали и местные жители. Береговая охрана подняла вертолет и отыскала затонувший ялик.

Меганэк рассчитывал дождаться завершения поисков, а затем уехать из Аляски. План сорвался из-за признания Родригез, которая рассказала его родителям, что он жив.

В июне 2017 года Меганэк был приговорен к 15 годам тюремного заключения за сексуальное нападение, совершенное в Анкоридже. В ноябре 2018 года суд увеличил срок на 15 месяцев по обвинениям, связанным с инсценировкой смерти. Кроме того, ему придется возместить 384 тысячи долларов (около 26 миллионов рублей), потраченные на его поиски береговой охраной.

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