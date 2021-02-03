Пьяный россиянин без прав угнал автобус и протаранил несколько патрульных машин

В Приморье пьяный россиянин, не получавший водительских прав, угнал автобус и протаранил несколько полицейских патрульных машин. Об этом сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение об угоне пассажирского автобуса марки Hyundai County.

«Водитель средства передвижения спровоцировал автоаварию с грузовым автомобилем марки Mitsubishi Fuso и скрылся с места происшествия, продолжив движение. Уходя от погони, лихач таранил патрульные автомобили, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

Нарушителя нашли на участке трассы Хабаровск-Владивосток. Правоохранители неоднократно требовали остановить автобус, после чего открыли огонь по колесам. Автобус съехал в кювет, мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался 33-летний житель города Артем, никогда не получавший водительское удостоверение. Он угнал пассажирский автобус, чтобы «добраться в Уссурийск».

По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель был пьян. В отношении него составили несколько материалов об административных правонарушениях, а также возбудили уголовное дело по статье о «Неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения».

Ранее в январе житель американского штата Флорида угнал полицейскую машину и устроил ДТП.

В поселке Куйтун Иркутской области двое пьяных местных жителя угнали машину скорой помощи. Полицейские задержали их меньше чем через час и установили, что оба пьяны. Мужчинам удалось доехать на автомобиле до железнодорожного переезда. По словам одного из угонщиков, у него был день рождения.