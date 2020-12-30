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Россиянин угнал приехавшую на вызов машину скорой помощи

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Мужчина угнал машину скорой помощи, которая приехала на вызов. Инцидент произошел в селе Новоалексеевское под Первоуральском, передает URA.RU. Автомобиль нашли в соседней деревне.

На кадрах, записанных с камеры видеонаблюдения, врачи комментируют ситуацию. Бригада приехала на вызов к пожилой женщине, а водитель вышел из автомобиля, чтобы помочь с носилками, но оставил ключи в замке зажигания. По словам медиков, злоумышленник, скорее всего, поехал к себе домой.

Сотрудникам полиции потребовалось меньше часа, чтобы найти угнанный автомобиль. При осмотре машины скорой помощи обнаружили, что пропал видеорегистратор.

Ранее двое жителей поселка Куйтун Иркутской области угнали машину скорой помощи. Полицейские задержали их меньше чем через час и установили, что оба пьяны. Мужчинам удалось доехать на автомобиле до железнодорожного переезда. По словам одного из угонщиков, у него был день рождения.

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