Голый мужчина угнал и разбил полицейскую машину

Житель американского штата Флорида угнал полицейскую машину и устроил ДТП. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел 21 января. В полицейский участок поступила жалоба на бегающего вдоль магистрали голого мужчину. Прибывшие на место патрульные обнаружили американца, лежащего на проезжей части. Они припарковали транспорт и вышли из салона, и в этот момент мужчина, идентифицированный позже как 22-летний Джошуа Шенкер (Joshua Shenker), побежал к полицейскому.

В полицейском отчете не уточняется, как именно Шенкер угнал машину. Известно лишь, что в результате мужчина разбил автомобиль. Ущерб оценивается в 10 тысяч долларов (752,6 тысячи рублей). Американцу оказали необходимую медицинскую помощь и арестовали. Ему разрешено выйти под залог в 4 тысячи долларов (около 300 тысяч рублей).

Шенкер обвиняют в краже автомобиля, нанесении побоев сотруднику полиции и лишении его средств связи и защиты, а также в оказании сопротивления при задержании. Дата судебного слушания неизвестна.

Ранее сообщалось, что в американском округе Гумбольдт, штат Калифорния, медведь упал на полицейскую машину и устроил пожар. При падении зверь разбил капот и лобовое стекло автомобиля, из-за чего транспорт вылетел на обочину, перевернулся и загорелся.