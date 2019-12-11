Грузовик сдуло ветром на полицейскую машину

Ураганный ветер опрокинул грузовик на полицейскую машину на трассе А1 вблизи Эдинбурга, Шотландия. Об этом сообщает издание The Sun.

Ветер порывами до 44 метров в секунду перевернул грузовой автомобиль во вторник, 10 декабря. На место происшествия приехал полицейский по фамилии Исон (Eason) на патрульном автомобиле.

Через несколько секунд после прибытия полицейского еще один грузовик начал шататься под порывами ветра. В итоге его сдуло на патрульную машину. Полицейский автомобиль разбился вдребезги.

В результате произошедшего Исон не пострадал. Он сказал по рации: «Грузовик только что упал на мою патрульную машину. А я только вчера ее отполировал».

Старший суперинтендант Стюарт Карл (Stewart Carle) написал в Twitter: «Сержант Исон (Eason) был спокоен как удав — он сообщил по радио, что необходимо перекрыть А1».

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