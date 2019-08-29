Грузовик с 30 тысячами банками пива опрокинулся и обрадовал прохожих

Грузовик, перевозивший пиво, перевернулся в парагвайском городе Куругуати. Об этом сообщает ABC Color

Свидетели происшествия воспользовались случаем и украли около 30 тысяч упаковок алкогольного напитка. На опубликованных кадрах видно, как прохожие подходят к месту аварии и уносят по несколько упаковок с собой. Некоторые из них даже нагружают пивом огромные мешки. Издание указывает, что в ходе массовой кражи между многими местными жителями возникли ссоры.

Отмечается, что водитель не справился с управлением во время движения по мосту. В результате ДТП никто не пострадал. Упаковка с пивом также не была повреждена.

В январе похожая авария произошла в Пхукете. Грузовик снес несколько уличных лавок с продуктами, повредил находящиеся поблизости автомобили и витрину магазина, что вызвало хаос в районе. Узнав о происшествии, сотни жителей Таиланда ринулись к месту, чтобы забрать как можно больше алкогольной продукции.

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