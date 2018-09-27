Взрыв цистерны с просекко на итальянском винзаводе попал на видео

В итальянском городе Фонтанелле (провинция Тревизо) произошел взрыв цистерны с белым игристым вином. Видео появилось на сайте телеканала Tgcom24.

Материалы по теме Второй нос Попробовать 108 вин за четыре дня и не умереть

На опубликованных кадрах заметно, как из вертикальной металлической цистерны размером с пятиэтажный дом выливается на улицу пенистая жидкость, образовывая вокруг винзавода струящиеся потоки напитка.

По информации издания, из цистерны вылилось около 30 тысяч литров просекко. Причиной аварии предположительно называется человеческий фактор.

Издание отмечает, что объем собранного урожая винограда в 2018 году превысил прошлогодние показатели более чем на десять процентов. Завод, на котором произошел взрыв, судя по всему, останется в этом году без гарантированной сверхприбыли, пишет Tgcom24.

В январе стало известно, что экспорт итальянского вина в 2017 году достиг рекордных показателей. Продажи вина в России увеличились почти на 50 процентов.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!