Голая женщина станцевала на машине и укусила полицейского

В американском штате Теннесси голая нарушительница порядка станцевала на машине и укусила полицейского. Об этом сообщает местный новостной портал Scoop: Nashville.

Инцидент произошел 18 июня. 34-летняя Мишель Томас (Michelle Tomas) залезла на чужой автомобиль, разделась догола и принялась танцевать. Женщина не реагировала на приказы представителей властей спуститься на землю. В результате патрульные задержали ее, надели наручники и посадили на заднее сиденье полицейской машины. Нарушительница разбила окно и попыталась вылезти наружу.

Один из сотрудников положил руку на плечо Томас, чтобы усадить ее обратно. В этот момент задержанная укусила его за правое предплечье. Место укуса начало кровить, покраснело и распухло. Женщину пришлось связать ремнями.

Томас арестовали и обвинили в нападении на патрульного, хулиганстве и сопротивлении при задержании. Она имеет право выйти под залог в пять тысяч долларов (343,4 тысячи рублей). По делу идет расследование.

Ранее в испанском городе Торремолинос, провинция Малага, женщина разделась догола и залезла на полицейскую машину в знак протеста против режима самоизоляции. На кадрах видно, как голая блондинка стоит на кузове автомобиля и размахивает руками.

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