Голая женщина попала в толпу и прикрыла наготу большим раком

Британская писательница Анбара Салам (Anbara Salam) вспомнила о недоразумении, в результате которого она попала в толпу без одежды, и ей пришлось прикрывать наготу большим надувным раком. Она рассказала о нем в Twitter, чтобы повеселить читателей, переживающих из-за коронавируса.

По словам писательницы, этот нелепый случай произошел несколько лет назад во время посещения спа в Германии. Она полностью разделась и направилась в сауну, но перепутала выходы и оказалась на пожарной лестнице. Дверь захлопнулась за ее спиной, поэтому вернуться было нельзя.

Голая женщина несколько минут кричала и колотила в дверь, тщетно пытаясь прикрыться крохотным полотенцем, потом в слезах побежала на другой этаж и принялась стучать в другую дверь. Ее никто не услышал. На первом этаже ей удалось попасть в машинный зал с работающими вентиляторами и насосами, но людей не было и там.

В итоге писательница нашла служебный лифт и попыталась привести его в движение. По всей вероятности, это привлекло внимание персонала, потому что из громкоговорителя раздалось объявление на немецком языке. Женщина догадывалась, что речь идет о ней, но не понимала ни слова.

«В итоге дверь лифта открылась, — рассказывает писательница. — Передо мной стоял сотрудник спа. Он был настолько одет, насколько это вообще возможно. И для меня у него полотенца не было. Он произнес что-то по-немецки, я заплакала, он вздохнул и жестами показал, чтобы я следовала за ним. Я пошла, по-прежнему пытаясь прикрыть этой тряпочкой то одно, то другое место».

Оказалось, что с пожарной лестницы невозможно вернуться в спа. Нужно выйти на улицу, миновать стоящую возле здания очередь, добраться до главного входа и пройти через ресепшен.

«Я достигла своего предела, — вспоминает писательница. — Время замедлилось, стала слышна музыка сфер. Я перестала плакать, отбросила полотенце, расправила плечи и пошла за ним. Мы шли по улице мимо людей, паркующих свои автомобили и стоящих в очереди со своими семьями. Они что-то говорили и показывали пальцами, но я не слышала. Я превзошла стыд и чувствовала себя неприкосновенной».

Перед ресепшеном оказалось столько людей, что сотруднику спа пришлось кричать, чтобы их пропустили. «Он начал объяснять (я так понимаю) ситуацию пожилой женщине на ресепшен, — рассказывает писательница. — Это заняло целые минуты. И тогда она протягивает мне надувную игрушку для бассейна. В форме рака. Я беру, и его клешни оказываются у меня на груди».

После небольшой задержки, связанной с тем, что женщина на ресепшен все еще надеялась увидеть документы обнаженной посетительницы и не сразу поняла, что это невозможно, ее пропустили. История закончилась благополучно: писательница оделась и побежала к любовнику, который ждал ее в кафе и возмущался, что она задерживается.

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