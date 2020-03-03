Женщина обматерила бывшего любовника за интимные фото и попала за решетку

Гражданка США в ОАЭ попала за решетку за грубое сообщение по электронной почте, которое она отправила приславшему ей свои интимные фото бывшему любовнику. Об этом сообщает издание Independent.

Мелисса МакБерни (Melissa McBurnie) с ноября находилась в ОАЭ по туристической визе. Она завела роман с жившим в стране 20 лет женатым гражданином Египта. После того, как МакБерни решила бросить его, их отношения ухудшились. Из мести египтянин разослал знакомым ее откровенные фотографии, а затем начал терроризировать ее фотографиями, на которых он был запечатлен обнаженным, и сексуально откровенными текстами.

В ответ на очередное оскорбительное послание МакБерни обматерила бывшего возлюбленного по электронной почте за присланные им снимки и попросила прекратить преследовать ее. Мужчина пожаловался на нецензурное письмо властям, и американка была арестована за клевету. Ей грозит до двух лет тюрьмы.

В посольстве США в ОАЭ сообщили, что позже МакБерни была отпущена под залог. Она будет содержаться в Дубае до рассмотрения дела в мае.

В январе сообщалось, что в шотландском городе Пейсли мужчина выманивал у бывшей любовницы деньги угрозами распространить ее интимные фото. Он требовал платить ему 300 фунтов стерлингов (около 24 тысяч рублей) в месяц за то, чтобы ее фото не появились в соцсети.

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