Мужчина выманивал у бывшей возлюбленной деньги с помощью интимных снимков

В шотландском городе Пейсли мужчина выманивал у бывшей любовницы деньги угрозами распространить ее интимные фото. Об этом сообщает таблоид The Scottish Sun.

Кирсти Нилис встречалась с Луи Тедфордом два года. В июне 2017 года, после очередной ссоры, она разорвала отношения с ним и вернулась к матери. Тогда Редфорд стал присылать на телефон Нилис ее интимные фотографии и угрожать «разрушить ее жизнь». Он требовал платить ему 300 фунтов стерлингов (около 24 тысяч рублей) в месяц за то, чтобы ее фото не появились в соцсети.

Нилис не выдержала угроз и обратилась в полицию. Во вторник, 7 января, Тедфорда посадили в тюрьму на восемь месяцев. На суде он признал свою вину. Ему запретили приближаться к Нилис и контактировать с ней в течение пяти лет.

В ноябре 2019 года сообщалось, что учителя средней школы американского города Пайк Тауншип, штат Индиана, обвинили в распространении интимных фотографий бывшей возлюбленной. Он отправил фото ее брату через мессенджер Facebook.

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