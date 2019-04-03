Мошенник соблазнил 19 женщин, завел шесть детей и сбежал с деньгами

В китайском городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, пойман мошенник, который заводил отношения с женщинами и выманивал у них деньги. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Похождения мужчины привлекли внимание правоохранительных органов, когда в полицию стали обращаться его жертвы. Заявления подали уже 17 женщин. У четырех из них родились дети, еще две беременны.

По словам одной из пострадавших, мошенник осыпал ее дорогими подарками и утверждал, что его родители — высокопоставленные чиновники. После рождения ребенка он бесследно исчез, прихватив с собой ее автомобиль и сотни тысяч юаней (несколько миллионов рублей).

Другой жертве мужчина рассказал, что учится в аспирантуре. Он предложил ей выйти за него замуж и подарил обручальное кольцо с бриллиантом весом пять каратов, который оказался фальшивкой. После помолвки мошенник сбежал, одолжив у невесты 250 тысяч юаней (2,4 миллиона рублей).

Полиции установила личность мужчины и арестовала его. Как выяснилось, за два года ему удалось обмануть 19 женщин. Обычно мошенник знакомился с ними в интернете и убеждал их, что у него богатые родители. Чтобы поддерживать образ, он приходил на свидания в поддельной дизайнерской одежде.

В 2018 году сообщалось о трех девушках из китайского города Наньнин, которые обнаружили, что встречаются с одним и тем же мужчиной. Он использовал разные имена и под мошенническими предлогами брал в долг крупные денежные суммы.

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