Многоженец заключал тайные браки и выкачивал деньги из женщин

В США задержан многоженец, у которого было не менее четырех жен, не знавших друг о друге. Об этом пишет The Washington Post.

В 2013 году Алисия Грант (Alicia Grant) из американского города Эксетер, штат Нью-Гемпшир, вышла замуж за Майкла Миддлтона (Michael Middleton) из штата Мэн. По его просьбе Алисия подарила ему новый автомобиль, одежду, компьютер и разнообразные дорогостоящие гаджеты. Позднее она узнала, что муж сдавал покупки в магазин и забирал деньги себе.

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Через несколько недель после свадьбы Миддлтон избил Грант и попал в полицию. Когда его отпустили, он исчез. К тому времени мужчина успел выкачать из жены около 20 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей).

Грант несколько лет разыскивала беглого мужа, чтобы получить развод, и обнаружила, что была не единственной супругой Миддлтона. Она сообщила о своем открытии в правоохранительные органы, после чего за расследование похождений многоженца взялась полиция. Вскоре в Алабаме и Джорджии нашлись еще две женщины, которые заключили с ним брак.

Родственники четвертой жены сами обратились в полицию, когда прочитали интервью Грант в Newsweek. Как выяснилось, в 2016 году Миддлтон познакомился в Facebook с 25-летней Эшли Клаймер (Ashley Climer). Через месяц они поженились. Следующие три года Клаймер и Миддлтон ездили по стране и жили в дешевых мотелях. В 2017 году у них родился ребенок, которого они отдали для усыновления в штате Миссури.

Наводка родственника Клаймер помогла полиции найти и задержать Миддлтона в городе Колумбус, штат Огайо. Он обвиняется в двоеженстве. Кроме того, на его имя есть неисполненный ордер на арест в связи с домашним насилием в штате Нью-Гемпшир, а также несколько неисполненных ордеров в связи домашним насилием, нарушением судебного запрета и управлением автомобиля в состоянии опьянения и без водительских прав в штате Мэн.

В 2018 году сообщалось о трех девушках из китайского города Наньнин, которые обнаружили, что встречаются с одним и тем же мужчиной. Он использовал разные имена и под мошенническими предлогами брал в долг крупные денежные суммы.

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