Пенсионерка заработала состояние на продаже интимных снимков

70-летняя американка рассказала, как заработала состояние на продаже интимных снимков. С ней пообщались журналисты издания Daily Star.

Известная под псевдонимом Nudist Hottie (Горячая нудистка) пенсионерка призналась, что начала фотографироваться без одежды еще в студенческие времена. Она убеждена, что в этом нет ничего неприличного, так как человеческое тело — это произведение искусства.

Американка вышла замуж еще в университете. Ее муж работает фотографом и не мешает жене заниматься съемками.

Nudist Hottie продает снимки на специализированном сайте, где фотографируется за деньги так, как ее попросят поклонники. Она утверждает, что любит с ними общаться, а с некоторыми даже подружилась. Американка заявила журналистам, что фанаты ни разу ей не грубили.

За месяц она зарабатывает около десяти тысяч долларов (743 тысячи рублей). Nudist Hottie отметила, что видела несколько фотосессий, на которых молодые девушки подражали ей и рада, что смогла вдохновить их на собственные съемки.

Ранее сообщалось о 60-летней американке, которая зарабатывает 200 долларов в час (14,8 тысячи рублей), демонстрируя молодым мужчинам ступни. В зависимости от цены она общается с ними полностью обнаженной или в кружевном белье.

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