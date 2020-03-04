Подвергавшаяся травле в школе девушка стала зарабатывать на откровенных снимках

Подвергавшаяся травле из-за внешности жительница английского города Барнсли, графство Саут-Йоркшир, призналась, что начала зарабатывать, продавая свои снимки в бикини и поношенные купальники. С ней пообщались журналисты издания Daily Mail.

20-летняя Аполлония Ллевелин (Apollonia Llewellyn) рассказала, что в школе ее постоянно называли «толстой и уродливой» из-за лишнего веса.

Теперь же она берет со своих поклонников деньги за переписку, откровенные снимки в бикини, поношенные купальники, леггинсы и ботинки. За общение Ллевелин платят пять фунтов стерлингов (450 рублей), а цены на ее одежду и обувь достигают 200 фунтов стерлингов (16,8 тысячи рублей).

Девушка утверждает, что однажды щедрый фанат отправил ей 400 фунтов стерлингов (33,6 тысячи рублей) просто за переписку в мессенджере. При этом британка не снимается голой и утверждает, что не пойдет на это ни за какие деньги.

21-летний бойфренд Ллевелин не против способа ее заработка. В месяц Аполлония получает около 10 тысяч фунтов стерлингов (841 тысяча рублей).

Деньги девушка тратит на дорогие подарки членам семьи, откладывает их на покупку дома и на путешествия. В этом году она планирует устраивать себе заграничный отпуск ежемесячно.

Ранее сообщалось, что житель английского города Дарем, которого дразнили в школе из-за полноты, сбросил 64 килограмма и стал бодибилдером.

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