Подвергавшаяся издевательствам из-за альбинизма африканка стала моделью

Жительница Южно-Африканской Республики, над которой издевались из-за цвета ее кожи, начала принимать участие в модельных съемках. Об этом во вторник, 31 мая, пишет Daily Mail.

20-летняя Нонтобеко Мбуази (Nontobeko Mbuyazi), которая страдает альбинизмом, изучает криминологию в одном из местных университетов. Девушка регулярно сталкивалась с издевательствами из-за своей необычной внешности. В основном над африканкой потешались в социальных сетях, называя ее привидением и оставляя оскорбительные комментарии.

All I ever wanted to be is who I'm becoming ❤ A post shared by Nontobeko Mbuyazi (@madam_ntobe) on Apr 26, 2017 at 12:40am PDT

I may not be perfect but I can guarantee you that parts of me are pretty awesome 😆😎 Photo cred: @ryan_roake_photography A post shared by Nontobeko Mbuyazi (@madam_ntobe) on Apr 23, 2017 at 7:43am PDT

Photo cred📷: Val Adamson ❤ A post shared by Nontobeko Mbuyazi (@madam_ntobe) on Mar 9, 2017 at 9:29pm PST

По словам Мбуази, несмотря на издевательства, она уверена в своей привлекательности и решилась на участие в фотосъемках. За обновлениями на странице девушки в соцсети Instagram следят почти пять тысяч пользователей.

У альбиносов отсутствует пигмент меланин, который придает окраску коже, волосам и радужной оболочке глаза.

Ранее в мае стало известно, что страдающий альбинизмом 19-летний выходец из Сьерра-Леоне Веа Бангура (Weah Bangura) дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Молодой человек утверждал, что на родине его преследовали колдуны, делающие снадобья из волос, крови и костей альбиносов.