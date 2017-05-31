Подвергавшаяся издевательствам из-за альбинизма африканка стала моделью

Жительница Южно-Африканской Республики, над которой издевались из-за цвета ее кожи, начала принимать участие в модельных съемках. Об этом во вторник, 31 мая, пишет Daily Mail.
20-летняя Нонтобеко Мбуази (Nontobeko Mbuyazi), которая страдает альбинизмом, изучает криминологию в одном из местных университетов. Девушка регулярно сталкивалась с издевательствами из-за своей необычной внешности. В основном над африканкой потешались в социальных сетях, называя ее привидением и оставляя оскорбительные комментарии.
По словам Мбуази, несмотря на издевательства, она уверена в своей привлекательности и решилась на участие в фотосъемках. За обновлениями на странице девушки в соцсети Instagram следят почти пять тысяч пользователей.
У альбиносов отсутствует пигмент меланин, который придает окраску коже, волосам и радужной оболочке глаза.
Ранее в мае стало известно, что страдающий альбинизмом 19-летний выходец из Сьерра-Леоне Веа Бангура (Weah Bangura) дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Молодой человек утверждал, что на родине его преследовали колдуны, делающие снадобья из волос, крови и костей альбиносов.