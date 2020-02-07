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60-летняя бабушка показала ступни молодым мужчинам и хорошо заработала

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Жительница американского города Лонг-Бич, штат Калифорния, рассказала, что зарабатывает 200 долларов час (12,7 тысячи рублей), демонстрируя молодым мужчинам ступни. Ее историю опубликовал сайт Unilad.

60-летняя Тамми Болтин (Tammi Baltin) начала карьеру вебкам-модели в 2017 году. Тогда она рассталась с мужчиной, с которым прожила 20 лет, и зарегистрировалась в приложении для знакомств. Американка, недавно ставшая бабушкой, утверждает, что получила огромное количество непристойных предложений. Это натолкнуло ее на идею зарабатывать, демонстрируя свое тело. «Я ужасный интроверт, но мне нравится делать так, чтобы другим людям было хорошо», — объясняет она.

Большинство клиентов Болтин — студенты и женатые мужчины от 18 до 35 лет. В зависимости от цены она общается с ними полностью обнаженной или в кружевном белье, а также демонстрирует ступни. Американка подчеркнула, что эта опция пользуется большим спросом, так как у нее длинные и гибкие пальцы ног, и она умеет «жестикулировать стопами».

Болтин зарабатывает около трех тысяч долларов (190 тысяч рублей) в месяц, что гораздо больше, чем на прошлых местах работы. Женщина утверждает, что ее самооценка значительно выросла. Ее не волнует мнение семьи и друзей о таком способе заработка.

Ранее сообщалось об американке из штата Флорида, заработавшей за год больше двух тысяч долларов на снимках ступней и походах на «платонические свидания». Она работает сиделкой и воспитывает годовалого ребенка, а фотографии продает в качестве подработки.

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