Девушка предложила незнакомцам трогать их за деньги и разбогатела

Жительница американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, рассказала о своей необычной работе — она профессионально занимается объятиями людей и зарабатывает на этом 55,5 тысячи долларов (3,7 миллиона рублей) в год. Об этом сообщает The Daily Mail.

24-летняя Сесилия Баэз (Cecelia Baez) находит своих клиентов в сети. В неделю она тратит на работу около 15 часов. За часовой сеанс объятий она получает около 80 долларов (почти 5,4 тысячи рублей). Помимо прикосновений, она иногда разговаривает с незнакомцами о трудностях в их жизни.

Девушка работает в команде профессиональных «обнимальщиков». Компания, предоставляющая подобные услуги, имеет в штате 400 сотрудников, которые проходят обучение.

«Единственный минус моей работы — невозможность обниматься еще больше. Мне нравится вдохновлять людей на поступки и толкать их на изменения в жизни. Это меняет и меня — я воспринимаю сеансы как путь к исцелению всех его участников», — рассказала Баэз.

Семья девушки полностью поддерживает ее занятие. Сама она считает свою работу мечтой.

В июле популярность приобрела австралийка Изабелла Дельтор, которая променяла работу тюремной надзирательницы на карьеру порнозвезды. Женщина поняла, что ее сексуальность мешает ее прежней работе и решила начать на ней зарабатывать.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!