Модель рассказала об отношениях с таксистом и прославилась

Тайская модель рассказала об отношениях с водителем мототакси и прославилась в социальных сетях. Об этом сообщило местное издание Coconuts.

Жительница Бангкока Натнат Чейчань (Nutchanart Chaichan), работающая в модельном агентстве, призналась, что уже пять лет встречается с 25-летним таксистом Утичаем Сэнгинуном (Wutthichai Saeng-ngern). 22-летняя девушка отметила, что хотя ее избранник зарабатывает 500 тайских батов в день (около тысячи рублей), она искренне любит его и ценит его старания.

«Я буду есть то, что ешь ты, и пойду за тобой куда угодно. Ради нас ты берешь любую предложенную работу и никогда не жалуешься на усталость», — написала о возлюбленном Чейчань. Она добавила, что подруги не понимают ее выбор, но призвала не смотреть свысока на бедных мужчин.

Запись девушки набрала десятки тысяч лайков, и ее пригласили на телепрограмму Amarin TV. Там она рассказала, что когда-то они познакомились в провинции Накхонситхаммарат, где оба выросли, и вместе решили перебраться в столицу. Сэнгинун пытался продавать одежду и обувь, но с бизнесом у него не сложилось. До того как Чейчань стала моделью, а ее парень нашел работу в такси, они «буквально умирали от голода».

«Меня ничуть не смущает его зарплата. У него честная и хорошая работа», — подытожила модель. Она добавила, что в ближайшем будущем они хотели бы пожениться и завести детей.

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