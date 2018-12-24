Американка заработала на идеальное Рождество снимками ступней

Американка заработала на идеальное Рождество для семьи фотографиями ступней и походами на «платонические свидания». Об этом сообщает издание The Mirror.

Кайла Вудс (Kayla Woods) утверждает, что за год смогла заработать 2380 долларов (162,5 тысячи рублей). 21-летняя жительница Флориды работает сиделкой и воспитывает годовалого ребенка. Чтобы поддерживать семью, она зарегистрировалась на сайте знакомств, где мужчины платят от 100 (6,8 тысячи рублей) до 200 долларов (13,6 тысячи рублей) за свидание.

Кроме того, Вудс начала фотографировать свои ноги после просьбы одного из клиентов, до этого она считала их «уродливыми». С тех пор она создала собственный сайт, на котором продает фотографии ног за 10 долларов (683 рубля), а видео — за 40 долларов (2,7 тысячи рублей).

Иногда клиенты просят у нее делать необычные вещи: втирать в ступни овощи, купать их в ванночке с маслом или писать на них маркером их имя. Больше всего — 150 долларов (10,2 тысячи рублей) — ей удалось получить за видео, на котором она ходит и танцует босиком. Вудс приходится часто делать педикюр, но клиенты оплачивают все процедуры и иногда доплачивают, чтобы она выбрала определенный цвет лака.

Женщина не видит в своей подработке ничего предосудительного, хотя ее бойфренд не одобряет подобный способ заработка. Однако Вудс утверждает, что всегда твердо выставляет границы на свиданиях.

На заработанные таким способом деньги она смогла купить подарки к Рождеству для всей семьи: умные часы, детский стульчик, кружевное белье и игровую консоль Nintendo Switch. Все остальное она тратит деньги на товары для ребенка: подгузники, молочные смеси и пеленки. «На эти деньги я устрою идеальное первое Рождество для ребенка. А это важно», — заявила Вудс.

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