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11:47, 7 июля 2026Путешествия

Десятки рейсов задержались в аэропорту Сочи из-за плана «ковер»

TourDom: Более 50 самолетов задержались на вылет и прилет в аэропорту Сочи
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Десятки рейсов задержались в аэропорту Сочи, причиной массовых изменений в графике полетов стал план «ковер». Об этом сообщает TourDom.

Ограничения на вылет и прилет воздушных судов в авиагавани популярного курорта Краснодарского края объявляли трижды в ночь на 7 июля. Всего отстали от расписания более 50 самолетов.

Так, лайнер «Уральских авиалиний» должен был вылететь из московского аэропорта Домодедово 6 июля в 11:45, однако отправление перенесли почти на сутки — на 7 июля в 10:35. На 16 часов отстал от графика самолет «Ютэйр», выполняющий перелет из Сочи в Уфу. Также почти на 10 часов задержался вылет у того же авиаперевозчика во Внуково.

Прилететь со вчерашнего дня из Минеральных Вод в Сочи не может борт авиакомпании «Россия», его посадка ожидается сегодня в 13:00 вместо запланированной на 6 июля в 22:30. «В настоящее время аэропорт работает без ограничений, по фактическому расписанию. Ситуация в общей зоне аэропорта и зоне ожидания вылета — спокойная, скоплений пассажиров нет», — объяснили в пресс-службе авиагавани.

Ранее в России назвали цель крупнейшей за два года попытки ВСУ атаковать Москву. Массовая атака беспилотниками в ночь на 7 июля связана с предстоящим саммитом НАТО в Анкаре, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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