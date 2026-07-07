В России назвали цель крупнейшей за два года попытки ВСУ атаковать Москву

Депутат Колесник связал масштабную попытку атаки ВСУ на Москву с саммитом НАТО

Крупнейшая за два года попытка атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву в ночь на 7 июля связана с предстоящим саммитом НАТО в Анкаре, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это количество связано с тем, что скоро будет саммит НАТО в Анкаре. Под этот саммит все это и демонстрируется. Для чего — для того, чтобы выбить больше денег и вооружения», — заметил Колесник.

По словам депутата, действия Украины показывают нежелание Киева начать мирный процесс по урегулированию конфликта.

«Эти события это показывают. Как раз все под саммит НАТО. Другого варианта нет. Пытаются показать свою силу», — заключил он.

Ранее стало известно, что попытка атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву в ночь на 7 июля стала крупнейшей за два года. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в сторону столицы летело более 430 БПЛА. Он добавил, что большая часть была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. Еще 36 украинских дронов сбили на подлете к Москве.

