Россиянам назвали машины с пробегом с неоправданно завышенной ценой

Эксперт Зиновьев: Toyota RAV4, Kia Rio и Hyundai Tucson неоправданно дорогие в России

Автоэксперт Сергей Зиновьев проанализировал предложения на вторичном рынке и перечислил машины, цены на которые неоправданно высоки. По его словам, почти все японские, немецкие и корейские машины, официально ввезенные в Россию до 2022 года, сейчас переоценены, сообщает издание «За рулем».

По словам эксперта, автомобили Toyota RAV4 с вариатором переоценены на 200-300 тысяч рублей. На рынке широко представлено четвертое поколение (2012–2019), причем 69 процентов машин оснащены именно вариатором. После начала производства большинства машин в Китае надежность вызывает вопросы, а после 200 тысяч километров естественный износ неизбежен. Средняя цена 10-летнего RAV4 с пробегом 140 тысяч километров — 2,3 миллиона рублей, за версии с гидроавтоматом доходит до 3,2 миллиона. Половина машин, проехавших более 200 тысяч километров, продается дороже двух миллионов. Зиновьев обратил внимание: вариаторы часто выходят из строя после 140 тысяч километров. При этом десятилетняя Mazda CX-5 без вариатора (с гидроавтоматом Aisin) в среднем на 350 тысяч рублей дешевле, а Mitsubishi Outlander с вариатором стоит на полмиллиона меньше.

Третье поколение Kia Rio и первое Hyundai Solaris технически очень близки. У них одинаковые моторы, коробки передач и схожий уровень оснащения, разница сводится к внешности и настройкам подвески. Сравнение десятилетних седанов показывает: Rio в среднем на 50 тысяч рублей дороже Solaris (950 тысяч против 900 тысяч рублей). Единственное объяснение — Rio позиционируется как международная модель, а Solaris был создан для России.

Еще одна пара технически идентичных «родственников» — Hyundai Tucson третьего поколения и Kia Sportage четвертого. Агрегаты одинаковые, различия по габаритам и комплектациям едва заметны, разве что материалы салона у Sportage чуть качественнее. На вторичном рынке Tucson в среднем на 110 тысяч рублей дороже Sportage: 1,9 миллиона против 1,79 миллиона рублей. По мнению эксперта, цена продиктована исключительно спросом.

Третье поколение Skoda Octavia и Volkswagen Jetta шестого поколения имеют общую платформу, одинаковые агрегаты и близкое оснащение. Длина у них идентичная — 4659 миллиметров. Jetta является седаном на базе немецкого хетчбэка Golf, а Octavia — чешский лифтбек, багажник которого вмещает на 50 литров больше. За эти 50 литров на вторичном рынке просят на 100 тысяч рублей больше: десятилетняя Octavia в среднем стоит 1,3 миллиона, Jetta — 1,2 миллиона.

Toyota Corolla одиннадцатого поколения при длине кузова 4620 миллиметров немного компактнее тех же Octavia и Jetta, при этом средняя цена десятилетней Corolla выше — 1,45 миллиона рублей. У нас модель продавалась только с вариатором. Еще встречаются экземпляры с пробегом до 100 тысяч километров, но половина машин имеет за плечами больше 150 тысяч — при этом показателе вариаторы часто начинают отказывать. Массовый мотор 1.6 после 100 тысяч километров может потребовать замены цепи ГРМ, водяного насоса и раскоксовки поршневых колец. Подвеска и электрика действительно надежны. Corolla не выделяется ни современным оснащением, ни материалами салона, ни шумоизоляцией, ни защитой от коррозии. Как и с RAV4, очевидна переплата за значок на капоте. Разумной альтернативой Зиновьев назвал автомобиль Mazda 3, который обойдется немного дешевле.

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