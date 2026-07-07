Военный эксперт Кнутов: ВСУ используют просроченные польские ракеты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались отразить удар возмездия России просроченными польскими ракетами. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

По его словам, исправные ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patroit должны были бы при промахе уходить вверх, сбрасывать топливо и взрываться в воздухе, тем самым минимизируя ущерб после падения обломков. У ВСУ же ракеты падали прямо на гражданские объекты.

«Несмотря на политический скандал Польши и Украины, поляки по закрытым каналам все-таки передали Киеву просроченные ракеты. И они показали себя не с лучшей стороны, когда направлялись к цели, а потом резко поворачивали и падали на землю, в том числе на жилые кварталы, приводя к разрушениям», — заявил Кнутов.

В ночь на 6 июля армия России нанесла удар возмездия по территории Украины. Под огнем оказалась украинская столица и область, а также другие регионы страны. В Минобороны России сообщили, что целью массированного удара стали предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, а также военные аэродромы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.