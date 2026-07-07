Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:42, 7 июля 2026Россия

В России заявили об использовании ВСУ просроченных польских ракет

Военный эксперт Кнутов: ВСУ используют просроченные польские ракеты
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались отразить удар возмездия России просроченными польскими ракетами. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

По его словам, исправные ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patroit должны были бы при промахе уходить вверх, сбрасывать топливо и взрываться в воздухе, тем самым минимизируя ущерб после падения обломков. У ВСУ же ракеты падали прямо на гражданские объекты.

«Несмотря на политический скандал Польши и Украины, поляки по закрытым каналам все-таки передали Киеву просроченные ракеты. И они показали себя не с лучшей стороны, когда направлялись к цели, а потом резко поворачивали и падали на землю, в том числе на жилые кварталы, приводя к разрушениям», — заявил Кнутов.

В ночь на 6 июля армия России нанесла удар возмездия по территории Украины. Под огнем оказалась украинская столица и область, а также другие регионы страны. В Минобороны России сообщили, что целью массированного удара стали предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, а также военные аэродромы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Под Киевом нашли тело подозреваемой в подрыве олигарха в Монако. Задержан действующий офицер ГУР

    Онищенко оценил влияние на российских школьников отмены домашнего задания

    Митя Фомин высказался о воссоединении Hi-Fi

    Атаковавшего ножом сотрудника московского метро приговорили к восьми годам

    Россиянка связала сына с ДЦП скотчем перед расправой над ним

    Десятки рейсов задержались в аэропорту Сочи из-за плана «ковер»

    Россиянам назвали машины с пробегом с неоправданно завышенной ценой

    Бельгийский министр назвал Мелони альфа-самцом и признался ей в любви

    В России заявили об использовании ВСУ просроченных польских ракет

    Зеленский прибыл на саммит НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok