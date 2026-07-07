Зеленский прибыл на саммит НАТО в Анкару

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли на саммит НАТО в Анкару, который состоится с 8 по 9 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что украинский политик должен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп приедет на саммит НАТО, чтобы не обидеть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как отмечает издание со ссылкой на неназванный источник, хозяину Белого дома и его команде в частном порядке дали понять, что отказ от участия в саммите, несмотря на доводы американского лидера, был бы проявлением неуважения к Эрдогану. Этот факт стал единственной причиной, почему американский лидер планирует посетить встречу.

При этом уточняется, что Трамп не хотел приезжать в Анкару из-за «недостаточной поддержки» со стороны Европы.