Атаковавшего ножом сотрудника московского метро приговорили к восьми годам

В Москве суд дал восемь лет колонии мужчине за нападение с ножом на сотрудника метро

Савеловский районный суд Москвы дал восемь лет колонии строгого режима мужчине, напавшему с ножом на сотрудника службы транспортной безопасности метро. Об этом столичный департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале.

Нападение произошло в августе 2025 года на станции «ЦСКА». В момент произошедшего мужчина был пьян, он нанес сотруднику метро несколько ножевых ранений в лицо шею и туловище. Потерпевшего смогли спасти.

Мужчину признали виновным в преступлении по статьям о покушении на человека и краже.

Ранее сообщалось, что в Москве взяли под стражу иностранца за домогательства к школьнику в автобусе.