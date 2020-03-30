Голая девушка сделала откровенный снимок на опустевших из-за карантина улицах

В Нью-Йорке, США, девушка воспользовалась тем, что улицы города опустели из-за карантина, и сфотографировалась обнаженной верхом на статуе Атакующего быка на Уолл-Стрит. Об этом сообщает издание The New York Post.

Блондинка проигнорировала все рекомендации по защите от коронавируса, разделась и залезла на бронзовую статую быка в финансовом квартале Нью-Йорка. Ее подруга делала фотографии на мобильный телефон.

Заметив другого фотографа, обе женщины поспешили скрыться.

Ранее сообщалось, что супермаркет Gerrity’s в американском штате Пенсильвания был вынужден снять с продажи продовольственные товары на 35 тысяч долларов после того, как женщина пришла в магазин и специально на них покашляла. Сообщается, что женщина кашляла на еду по всему продовольственному отделу, включая полки с мясом и выпечкой.

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