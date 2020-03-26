Женщина покашляла в магазине и испортила товары на 35 тысяч долларов

Супермаркет Gerrity’s в американском штате Пенсильвания был вынужден снять с продажи продовольственные товары на 35 тысяч долларов после того, как женщина пришла в магазин и специально на них покашляла. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что женщина кашляла на еду по всему продовольственному отделу, включая полки с мясом и выпечкой. Инцидент произошел в среду, 25 марта, после полудня.

«У нас есть небольшое подозрение: то, что делала эта женщина — это неудачный розыгрыш, но мы не будем рисковать здоровьем наших потребителей», — сказал совладелец супермаркета Джо Фасула.

По информации издания, последние недели работы были особенно непростыми для небольшого супермаркета Gerrity’s из-за коронавируса, а сотрудники магазина были вынуждены перерабатывать из-за регулярных мер по дезинфекции.

Ранее в марте работники американской сети супермаркетов Whole Foods рассказали о панических атаках и переработках из-за пандемии коронавируса.

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