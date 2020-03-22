Определен срок отказа от секса для самоизолированных из-за коронавируса пар

Людям, чьи партнеры находятся на принудительной самоизоляции, посоветовали не заниматься с ними сексом во времена коронавирусной пандемии. Об этом пишет Sky News со ссылкой на профессора медицинских наук Пола Хантера.

Следует избегать любых интимных отношений с самоизолированным партнером в течение семи дней, если у него наблюдаются такие симптомы, как кашель, предупредил медик.

В особой зоне риска пары, которые не живут вместе, и те, кто принадлежит к категории людей, уязвимых к вирусным заболеваниям; им особенно рекомендуется воздержаться от секса.

Пары, проживающие вместе, также не должны вступать в интимные отношения, если у одного из партнеров есть симптомы коронавирусной инфекции, предупредил Хантер. Профессор также попросил беременных воздержаться от секса с партнером на самоизоляции.

По словам Хантера, во время пандемии следует отказаться от беспорядочной интимной жизни.

Профессор напомнил о необходимости регулярно мыть руки и не прикасаться к своему лицу или к лицу партнера немытыми руками.

19 марта детский врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на несколько вопросов о коронавирусе. Он отметил, что во время секса коронавирус легко передать в «процессе поцелуев», и уточнил, что уже в настоящее время в интернете можно найти «огромное количество поз, при которых можно избегать контактов лицом к лицу».

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