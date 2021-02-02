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Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса из-за потерявшего сознание водителя

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Пассажирам одного из автобусов Красноярска пришлось выпрыгивать из салона на улицу после того, как водитель внезапно потерял сознание и съехал с дороги. Видео с места инцидента опубликовано в группе «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как транспорт застрял в большом сугробе и при этом буксует, пытаясь продолжить движение. Рядом снаружи находятся люди, которые кричат и заглядывают в салон через открытые двери.

Авария произошла вечером в понедельник, 1 февраля. Очевидцы рассказали журналистам «7 канала Красноярска», что автобус отправился от остановки с открытыми дверьми и десятью людьми в салоне. Вскоре машину занесло, и она оказалась на встречной полосе. Скорость движения была небольшой, и пассажиры на ходу начали выпрыгивать из транспорта. Затем автобус вынесло на газон, и он врезался в дерево. Проезжавшие мимо водители пришли на помощь, вытащили из салона шофера без сознания и позвонили в скорую. Другие детали не уточняются.

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