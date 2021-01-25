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Россиянин избил водителя автобуса за просьбу надеть маску и попал на видео

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В Петропавловске-Камчатском местный житель избил водителя автобуса, попросившего его надеть маску. Видео произошедшего публикует агентство «Камчатка».

На записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в синей куртке резко встает с места и бьет водителя в лицо. Одна из пассажирок пытается успокоить агрессора, но тот не реагирует. По словам генерального директора местного автопарка Ростислава Асова, конфликт произошел из-за того, что водитель отказался везти пассажира без маски и вернул ему деньги. На видео видно, что в автобус агрессор заходил без маски, а нападал на водителя уже с ней.

По информации издания, водитель получил ушибы, гематомы и сотрясение мозга. Личность пассажира пока не установлена.

Ранее пассажир без защитной маски сорвал вылет самолета из Москвы в Челябинск. Экипаж был вынужден вызвать сотрудников полиции, из-за чего вылет задержали, а нарушителя сняли с рейса. На появившихся в сети кадрах видно, как полицейские силой поднимают мужчину с места и начинают выводить из салона.

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