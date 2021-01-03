Мужчина без маски сорвал вылет самолета в Москве

Пассажир без защитной маски сорвал вылет самолета из Москвы в Челябинск. Видео с места публикует в своем Telegram-канале RT.

Инцидент произошел 2 января на рейсе из московского аэропорта Шереметьево. Один из пассажиров отказывался надеть маску, несмотря на просьбы бортпроводников. Экипаж был вынужден вызвать сотрудников полиции, из-за чего вылет задержали, а нарушителя сняли с рейса. На кадрах видно, как полицейские силой поднимают мужчину с места и начинают выводить из салона.

27 декабря сообщалось, что беременная россиянка сорвала вылет самолета из Екатеринбурга в Москву, отказавшись надеть маску.

До этого чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина устроила скандал в самолете из-за требования надеть маску.