Рэпер отказался надевать в самолете защитную маску и выругался на членов экипажа

Американскому рэперу Lil Pump (настоящее имя — Газзи Гарсия) запретили летать на самолетах компании JetBlue из-за нарушений противовирусных мер. Об этом сообщает издание USA Today.

Во время перелета из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес исполнителя хита Gucci Gang попросили надеть защитную маску, но тот отказался. После этого он выругался на членов экипажа и начал демонстративно чихать на борту самолета. Представитель авиакомпании заявил источнику, что 20-летнему рэперу отныне запрещено летать рейсами JetBlue.

Политика авиакомпании в отношении COVID-19 требует, чтобы все пассажиры в возрасте от двух лет и старше носили защитные маски для лица на протяжении всего полета.

Ранее Lil Pump принял участие в записи песни российского рэпера Моргенштерна. Трек получил название Watafuk?! (what the fuck — англ. «что за дерьмо»). За 13 часов с момента публикации релиз набрал 1,5 миллиона прослушиваний и занял первую строчку в трендах российского сегмента YouTube.