Звезда «Монти Пайтона» возмутил защитников трансгендеров

Британский актер, сценарист и продюсер Джон Клиз возмутил защитников трансгендеров своими публикациями в социальных сетях. На это обратил внимание IndieWire.

Клиз в своем Twitter-аккаунте написал ряд постов в защиту автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Актер опубликовал ироничный твит «В глубине души я хочу стать камбоджийской женщиной-полицейским. Это допустимо, или я мечтаю о невозможном?»

На негодование одного из подписчиков, который спросил у артиста: «Какого черта ты не можешь позволить людям просто быть теми, кем они хотят быть?», звезда «Монти Пайтона» ответил, что в целом не сильно интересуется трансгендерами.

Сравнения Клизом физических способностей женщины и транс-человека, совершившего переход от мужчины к женщине, также вызвали волну негодования в адрес актера. Оскорбившиеся пользователи социальной сети пристыдили артиста за довольно поверхностное представление о трансгендерных людях, что звезда «Монти Пайтона» и не стал отрицать.

Джон Клиз был одним из 58 подписантов письма в защиту Джоан Роулинг, опубликованного в The Sunday Times. Представители общественности и ее коллеги высказались против «культуры отмены» в отношении британской писательницы. В августе Джоан Роулинг лишилась премии в области прав человека Ripple of Hope Award из-за «трансфобных твитов и заявлений».