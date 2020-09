Дэниэл Рэдклифф назвал условие для возвращения к роли Гарри Поттера

Британский актер Дэниэл Рэдклифф заявил, что готов вернуться к роли Гарри Поттера при условии, что автор книг о юном волшебнике Джоан Роулинг не будет иметь отношения к проекту. Об этом сообщает We got this covered со ссылкой на источники.

По данным издания, решение актера связано с недавними высказываниями писательницы, после которых ее затравили в Сети. Кроме того, организаторы лишили ее премии в области прав человека Ripple of Hope Award.

Автор романов ранее назвала некоторые требования транс-активистов опасными для женщин. Скандал разразился после того, как Роулинг высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Писательница пошутила, что автор материала забыл слово «женщины». В результате ее обвинили в трансфобии.