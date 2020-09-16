Актер из «Гарри Поттера» заступился за обвиненную в трансфобии Джоан Роулинг

Актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Рубеуса Хагрида во всех восьми фильмах о Гарри Поттере, заступился за обвиненную в трансфобии писательницу Джоан Роулинг. Об этом сообщает Insider.

«Я не думаю, что она сказала что-то по-настоящему оскорбительное. Не знаю, почему в Twitter есть целое поколение людей, которые слоняются и ждут, когда их обидят. Они бы не выиграли войну, не так ли?» — высказался артист.

Он добавил, что не хочется ввязываться в обсуждение ситуации, сложившейся вокруг автора книг о Гарри Поттере. По словам 70-летнего актера, в его возрасте ему не хочется «получать письма ненависти и прочее дерьмо».

Скандал вокруг писательницы разразился после того, как летом она высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина». В результате ее обвинили в трансфобии.

Ранее в сентябре писательницу вновь раскритиковали в сети. Пользователей возмутила новая книга Роулинг «Дурная кровь», главным героем которой является серийный убийца, переодевающийся в женщину.